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Зинченко: когда был в «Уфе», получил предложения от «Зенита» и «Манчестер Сити»

Зинченко: когда был в «Уфе», получил предложения от «Зенита» и «Манчестер Сити»
Футбол / РПЛ 0

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о переходе в английский клуб из «Уфы» летом 2016 года.

«Со стороны, может, покажется, что после «Уфы» в моей карьере начинается сказка про Золушку. На самом деле это далеко не так. «Манчестер Сити» отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается всё. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя всё, и ты даже не понимаешь как. В прошлом сезоне я был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут. Он говорит мне: «О, я помню тебя, твой период с 15 лет».

От кого ещё получил предложения, когда был в «Уфе»? Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но их я не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе», — приводит слова Зинченко «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на журнал «Новое время».

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