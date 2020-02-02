«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 2 февраля, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В бригаду войдут ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Грэм Скотт.
Ранее «Манчестер Сити» встречался с «Тоттенхэмом» во 2-м туре чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Манчестер Сити» набрал 51 очко в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (34) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
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