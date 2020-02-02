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Владелец «Фиорентины»: судьи не должны решать исходы матчей. Мне противно

Владелец «Фиорентины»: судьи не должны решать исходы матчей. Мне противно
Футбол / Италия 0

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо подверг критике судейство в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:3).

«Я здесь уже шесть месяцев и никогда не критиковал арбитров. Но сейчас я говорю, что судьи не должны решать исходы матчей. Мне противно. В первом случае пенальти, возможно, был назначен по делу, но во втором его не было. Судьи не могут решать исходы матчей, они должны дать возможность игрокам делать свою работу на поле.

У «Ювентуса» огромная платёжная ведомость, им не нужна дополнительная помощь. Мне противно то, что я увидел сегодня, а также на прошлой неделе с «Дженоа», а затем с «Интером».

Я никогда не говорил так, но пусть «Ювентус» будет сильнее нас на поле, не нужно помогать им. Мои парни деморализованы, мне больно за них. Это не пенальти", — приводит слова Коммиссо Football Italia со ссылкой на DAZN.

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