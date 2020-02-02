Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на чистое 3-е место в истории футбола по голам за карьеру, сообщает в своём «твиттере» журналист Танкреди Палмери.
Оформив дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0), 34-летний нападающий увеличил свой бомбардирский показатель в матчах за клуб и национальную команду до 722 мячей. Он обошёл немца Герда Мюллера, в активе которого 720 голов. Впереди португальца остались два бразильца — Пеле (767 мячей) и Ромарио (734). В шестёрку лучших бомбардиров в истории футбола также входят венгр Ференц Пушкаш (706 голов) и капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (705).
Всего в текущем сезоне на клубном уровне Роналду забил 20 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.
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