«Ювентус» — первый клуб, выигравший 1600 матчей в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» разгромил флорентийскую «Фиорентину» со счётом 3:0.

Победу стала для туринского клуба юбилейной, 1600-й в матчах Серии А. «Ювентус» стал первым клубом в истории турнира, который добрался до этой отметки.

«Ювентус», набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Следующий матч туринцы проведут 8 февраля на выезде с «Вероной». Начало встречи — в 22:45 мск.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020

В Лиге чемпионов клуб из Турина дошёл до 1/8 финала, где встретится с французским «Лионом». Первый матч состоится в Лионе 26 февраля, ответная игра пройдёт в Турине 17 марта.