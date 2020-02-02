«Русский гений». Примера поздравила Карпина с днём рождения

Испанская Примера в своём «твиттере» поздравила главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днём рождения.
«Русский гений, который вписал своё имя в историю Примеры. С днём рождения, Карпин!» — говорится в сообщении пресс-службы Примеры.
В бытность игроком Карпин поиграл за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». За клуб из Сан-Себастьяна он выступал с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 год, сыграв в его составе 174 матча. За «Валенсию» россиянин с 1996 по 1997 год и сыграл за неё 36 матчей. В составе «Сельты» он провёл 168 матчей с 1997 по 2002 год. Также Карпин поиграл за «Спорт» (Таллин), ЦСКА, «Факел» (Воронеж) и «Спартак». Карьеру игрока он завершил в 2005 году.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ведомый им «Ростов» занимает 3-е место. В активе команды 34 очка после 19 туров.
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