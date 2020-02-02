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Недвед: «Ювентус» сыт по горло разговорами о судействе

Недвед: «Ювентус» сыт по горло разговорами о судействе
Футбол / Италия 0

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слова владельца «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который раскритиковал судейство по окончании матча 22-го тура чемпионата Италии с туринцами (0:3).

«Мы сыты по горло разговорами о судействе, о том, что „Ювентус“ не заслуживает побед. Людям пора перестать искать оправдания, когда они играют с „Ювентусом“. Мы побеждаем, так как хорошо играем», — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Ювентус», набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Следующий матч туринцы проведут 8 февраля на выезде с «Вероной». Начало встречи — в 22:45 мск.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

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