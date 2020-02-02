Недвед: «Ювентус» сыт по горло разговорами о судействе
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слова владельца «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который раскритиковал судейство по окончании матча 22-го тура чемпионата Италии с туринцами (0:3).
«Мы сыты по горло разговорами о судействе, о том, что „Ювентус“ не заслуживает побед. Людям пора перестать искать оправдания, когда они играют с „Ювентусом“. Мы побеждаем, так как хорошо играем», — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Ювентус», набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Следующий матч туринцы проведут 8 февраля на выезде с «Вероной». Начало встречи — в 22:45 мск.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020
Владелец «Фиорентины»: судьи не должны решать исходы матчей. Мне противно
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:27
-
16:19«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Эксклюзив
-
16:10
-
15:58
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
12:59
-
12:57
Партнерский контент