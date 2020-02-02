Дубль и пас Иммобиле помогли «Лацио» разгромить СПАЛ и выйти на 2-е место в Серии А

«Лацио» разгромил СПАЛ в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 5:1.

Лучший бомбардир итальянской Серии А Чиро Иммобиле отметился в матче дублем и голевой передачей. Также в составе римлян два мяча забил Фелипе Кайседо, ещё один гол на счету Бобби Адеканье. У гостей автором результативного удара стал Симоне Миссироли.

Победа позволила «Лацио» обойти в турнирной таблице чемпионата Италии миланский «Интер» и подняться на 2-е место. В активе римлян 49 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет пять очков. При этом у «Лацио» имеется матч в запасе. СПАЛ замыкает турнирную таблицу чемпионата, набрав в 22 матчах 15 очков.