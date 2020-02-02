«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 25-го тура чемпионата Англии
Тренерские штабы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 25-го тура английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Уинкс, Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Алли, Бергвейн, Моура.
Запасные: Гассанига, Вертонген, Жедсон Фернандеш, Дайер, Ламела, Н'Домбеле, Сесеньон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родри Эрнандес, Де Брёйне, Гюндоган, Стерлинг, Марез, Агуэро.
Запасные: Браво, Канселу, Гарсия, Фоден, Сильва, Силва, Жезус.
Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» сегодня, 2 февраля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».
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