Три клуба Российской Премьер-Лиги претендуют на защитника «Ромы» Жезуса
Защитник «Ромы» Жуан Жезус может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста «волков» проявляют «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» готова рассмотреть предложения по бразильцу и расстаться с ним.
В текущем сезоне Жезус принял участие в 4 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 7 млн. Ранее Жезус выступал за «Интернасьональ», воспитанником которого он и является, и «Интер». На счету футболиста 4 матча в составе сборной Бразилии.
В «Локомотиве» подтвердили информацию об отсутствии нового перелома у Ан. Миранчука
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:27
-
16:19«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Эксклюзив
-
16:10
-
15:58
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
Партнерский контент