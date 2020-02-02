Три клуба Российской Премьер-Лиги претендуют на защитника «Ромы» Жезуса

Защитник «Ромы» Жуан Жезус может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста «волков» проявляют «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» готова рассмотреть предложения по бразильцу и расстаться с ним.

В текущем сезоне Жезус принял участие в 4 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 7 млн. Ранее Жезус выступал за «Интернасьональ», воспитанником которого он и является, и «Интер». На счету футболиста 4 матча в составе сборной Бразилии.