Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич, в настоящее время выступающий за австрийский «Сваровски Тироль», поделился мнением о соотечественнике — полузащитнике ЦСКА Яке Бийоле. В контрольном матче между австрийским и российским клубами оба игрока забили по голу.
«Я видел его пару раз в играх сборной Словении, но только здесь, в Кампоаморе, мы познакомились лично. Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста. Хорошо, что он оказался в таком большом клубе, как ЦСКА. Мне кажется, здесь он будет прогрессировать», — сказал Дедич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В нынешнем сезоне 20-летний Бийол провёл 17 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 2 февраля 2020
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