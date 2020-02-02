Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич, в настоящее время выступающий за австрийский «Сваровски Тироль», поделился мнением о соотечественнике — полузащитнике ЦСКА Яке Бийоле. В контрольном матче между австрийским и российским клубами оба игрока забили по голу.

«Я видел его пару раз в играх сборной Словении, но только здесь, в Кампоаморе, мы познакомились лично. Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста. Хорошо, что он оказался в таком большом клубе, как ЦСКА. Мне кажется, здесь он будет прогрессировать», — сказал Дедич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне 20-летний Бийол провёл 17 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.