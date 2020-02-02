Сын Паоло Мальдини Даниель дебютировал за «Милан» в Серии А

Даниель Мальдини, сын легенды «Милана» Паоло Мальдини, сыграл дебютный матч в Серии А.

18-летний нападающий вышел на замену на 3-й компенсированной минуте матча 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной». На поле он провёл всего четыре минуты и не смог помочь «россонери» вырвать победу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Напомним, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей, на их счету по 647 матчей. «Милан» навечно закрепил за Паоло, который выступал за клуб с 1985 по 2009 год, 3-й номер. Чезаре Мальдини, отец Паоло и дед Даниеля, сыграл в высшем дивизионе Италии 347 матчей.

Отметим, что контракт Даниеля Мальдини с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.