«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл шведский «Мальмё» в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершилась со счётом 3:1. По договорённости команд длилась она 120 минут.
Счёт в матче был открыт на 68-й минуте. Результативным ударом после передачи Даниила Уткина отметился нападающий «быков» Илья Воротников. Через четыре минуты автором гола стал уже сам Уткин. Голевой пас на счету Сергея Бородина. На 102-й минут третий мяч в ворота шведов забил тот же Бородин. На 116-й минуте Эрдаль Ракип установил итоговый счёт.
Следующим соперником «Краснодара» на сборе в Марбелье станет чешский клуб «Виктория Пльзень», встреча состоится 7 февраля в первой половине дня. А во второй половине этого же дня клуб сыграет с норвежским «Мьёндаленом».
«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».
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