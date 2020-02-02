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Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал 11-метровый в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:0, перерыв).

Главный арбитр Майк Дин назначил пенальти за фол Сержа Орье на Серхио Агуэро спустя две минуты после нарушения, воспользовавшись подсказкой видеоассистента. Впрочем, вратарь «шпор» Уго Льорис отразил удар Гюндогана.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После сейва Льориса между игроками обеих команд произошла потасовка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» (34) — на 8-м месте.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 25-го тура чемпионата Англии
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