Ди Мария: Мбаппе нужно принять — на скамейке сидят футболисты, которые тоже хотят играть

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал недовольство одноклубника Килиана Мбаппе своей заменой в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

«Поначалу матч складывался сложно для нас, но удаление Берто помогло нам. Что касается Мбаппе, то это сложная ситуация, никто не хочет уходить с поля, все хотят играть, это нормально. Килиан хотел забить, но тренер решил, что он должен покинуть поле. На скамейке сидят игроки, которые хотят выйти на поле и получить свой шанс. Ему нужно это принять», — цитирует Ди Марию Get French Football со ссылкой на Canal +.

Поле Мбаппе покинул, когда «Пари Сен-Жермен» уже выигрывал со счётом 5:0. На счету нападающего один забитый мяч в этой встрече. Всего в текущем сезоне на клубном уровне игрок сыграл 25 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.