Ди Мария: Мбаппе нужно принять — на скамейке сидят футболисты, которые тоже хотят играть

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал недовольство одноклубника Килиана Мбаппе своей заменой в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).
«Поначалу матч складывался сложно для нас, но удаление Берто помогло нам. Что касается Мбаппе, то это сложная ситуация, никто не хочет уходить с поля, все хотят играть, это нормально. Килиан хотел забить, но тренер решил, что он должен покинуть поле. На скамейке сидят игроки, которые хотят выйти на поле и получить свой шанс. Ему нужно это принять», — цитирует Ди Марию Get French Football со ссылкой на Canal +.
Поле Мбаппе покинул, когда «Пари Сен-Жермен» уже выигрывал со счётом 5:0. На счету нападающего один забитый мяч в этой встрече. Всего в текущем сезоне на клубном уровне игрок сыграл 25 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.
- 2 февраля 2020
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42