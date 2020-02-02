Бергвейн открыл счёт в матче с «Манчестер Сити»

Голландский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

Бергвейн отличился на 63-й минуте. Игроки «шпор» разыграли угловой, Лукас Моура переадресовал мяч в штрафную, и Бергвейн ударом с лёта отправил его точно в дальний угол.

Видео гола можно посмотреть на «Чемпионате».

За несколько минут до гола «Манчестер Сити» остался вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён украинский защитник Александр Зинченко. В конце первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.

Видео удаления Зинченко можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».