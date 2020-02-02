Сон Хын Мин увеличил разрыв в счёт в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Сон отличился на 71-й минуте: получил передачу от Танги Н'Домбеле и точно пробил под ближнюю штангу.
Видео гола Сона можно посмотреть на «Чемпионате».
Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Стивен Бергвейн с передачи Лукаса Моуры.
За несколько минут до первого гола «Манчестер Сити» остался вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён украинский защитник Александр Зинченко. В конце первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.
Видео удаления Зинченко можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».
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