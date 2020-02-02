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Зинченко стал вторым украинцем, получившим красную карточку в матче АПЛ

Зинченко стал вторым украинцем, получившим красную карточку в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал вторым украинцем, получившим красную карточку в матче английский Премьер-лиги, сообщает Opta в своём «твиттере». Игрок «горожан» был удалён в матче 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).

Первым среди украинцев, кого удаляли во встрече Премьер-лиги, был Олег Лужный, который выступал за «Арсенал». В январе 2002 года ему была предъявлена красная карточка в матче с «Блэкберн Роверс».

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Трансфер украинца обошёлся «горожанам» в € 2 млн. В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету защитника 1 забитый мяч. Контракт игрока с чемпионом Англии рассчитан до лета 2024 года.

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Зинченко был удалён
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