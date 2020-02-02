Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Зинченко был удалён

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Зинченко был удалён
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

«Горожане» могли открыть счёт на 40-й минуте, однако Илкай Гюндоган не реализовал пенальти — удар немца с 11-метровой отметки отразил голкипер «шпор» Уго Льорис. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. За повторное предупреждение с поля был удалён Александр Зинченко. Воспользоваться численным преимуществом хозяева смогли уже через три минуты. После передачи Лукаса Моуры ворота Эдерсона поразил Стивен Бергвейн. На 71-й минуте преимущество в счёте своей команды закрепил Сон Хын Мин. Результативная передача на счету Тангая Н'Домбеле Альваро.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бергвейн – 63'   2:0 Мин – 71'
Удаления: нет / Зинченко – 60'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020