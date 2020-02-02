«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Зинченко был удалён
«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.
«Горожане» могли открыть счёт на 40-й минуте, однако Илкай Гюндоган не реализовал пенальти — удар немца с 11-метровой отметки отразил голкипер «шпор» Уго Льорис. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. За повторное предупреждение с поля был удалён Александр Зинченко. Воспользоваться численным преимуществом хозяева смогли уже через три минуты. После передачи Лукаса Моуры ворота Эдерсона поразил Стивен Бергвейн. На 71-й минуте преимущество в счёте своей команды закрепил Сон Хын Мин. Результативная передача на счету Тангая Н'Домбеле Альваро.
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42
Партнерский контент