«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Зинченко был удалён

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

«Горожане» могли открыть счёт на 40-й минуте, однако Илкай Гюндоган не реализовал пенальти — удар немца с 11-метровой отметки отразил голкипер «шпор» Уго Льорис. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. За повторное предупреждение с поля был удалён Александр Зинченко. Воспользоваться численным преимуществом хозяева смогли уже через три минуты. После передачи Лукаса Моуры ворота Эдерсона поразил Стивен Бергвейн. На 71-й минуте преимущество в счёте своей команды закрепил Сон Хын Мин. Результативная передача на счету Тангая Н'Домбеле Альваро.