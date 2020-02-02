«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, на котором показала, что происходило за кадром матча с «Ростовом» (2:1) на международном турнире в Катаре.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале московского клуба.
Победу спартаковцам принёс полузащитник Резиуан Мирзов, который отметился дублем. В составе ростовского клуба гол на счету Денниса Хаджикадунича.
«Спартак», набрав три очка, лидирует в турнире. «Ростов» (0) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре красно-белые 5 февраля сыграют с белградским «Партизаном». «Ростов» встретится московским «Локомотивом» 4 февраля.
«Ростов», набрав 34 очка в 19 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте.
Тедеско после победы над «Ростовом» часть интервью дал на русском
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