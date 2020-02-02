Линекер — о поражении «Манчестер Сити»: может, нам начать новый сезон сейчас?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в шутку предложил немедленно начать новый сезон из-за поражения «Манчестер Сити» в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).

«Может, нам начать новый сезон сейчас?» — написал Линекер в своём «твиттере».

«Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером турнира является «Ливерпуль», который опережает «горожан» на 22 очка. Таким образом, мерсисайдцам для оформления чемпионского титула достаточно набрать 19 очков в 13 оставшихся матчах. В первую тройку также входит «Лестер Сити» (49).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020