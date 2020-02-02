«Зенит» поздравил Пике с днём рождения, опубликовав фото с его игрой рукой в матче ЧМ-2018

«Зенит» поздравил защитника «Барселоны» Жерара Пике с днём рождения, опубликовав фото с его игрой рукой в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и России.

«Поздравляем Жерара Пике с днём рождения и шлём ему сердечное приветствие из России», — говорится в «твиттере» петербургского клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, основное время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России завершилось вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте испанцы вышли вперёд благодаря автоголу Сергея Игнашевича. Под занавес первого тайма сборная России заработала право на пенальти за игру рукой в своей штрафной Пике. 11-метровый удар реализовал Артём Дзюба. В серии пенальти победу одержала сборная России.