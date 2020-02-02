Моуринью: я отношусь к Гвардиоле лучше, чем вы можете себе представить

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:0).

«Нам было важно набрать три очка, так как конкуренты не смогли победить. Мы всё ещё находимся в гонке за четвёртым местом. Это был матч, в котором мы играли с соперником, уровень которого известен всем. Вы хотите одержать победу, но можете и проиграть. Я в восторге от парней.

Только видеоассистент сможет объяснить, почему не удалили Стерлинга. У него есть возможность посмотреть этот эпизод ещё раз. Решение об удалении могло бы изменить ход матча. Быть может, это была бы не настолько интересная игра, так как играть больше часа в большинстве — это большое преимущество. Но я считаю, что это было явное удаление.

Было приятно добиться победы в сложном матче. Я отношусь к Гвардиоле лучше, чем вы можете себе представить. Мы вместе работали три года», — приводит слова Моуринью ВВС.