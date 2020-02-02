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Гвардиола — о поражении «Тоттенхэму»: как я могу критиковать свою команду за такую игру?

Гвардиола — о поражении «Тоттенхэму»: как я могу критиковать свою команду за такую игру?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).

«Мы хорошо сыграли, но проиграли. Это случилось снова. Соперник нанёс два удара и дважды забил. У меня не так много слов по поводу сегодняшнего матча. Мы должны принять этот результат и проанализировать игру. Это непросто. У нас действительно всё хорошо получалось в этом матче.

Как я могу критиковать команду за такую игру? Было бы большой ошибкой говорить, что мои игроки были очень плохи. Мы создавали моменты, но проиграли. Такое случалось в этом сезоне уже несколько раз. Удаление сыграло ключевую роль. Мы предупреждали игроков, чтобы были осторожными с полученными предупреждениями", — цитирует Гвардиолу BBC со ссылкой на Sky Sports.

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