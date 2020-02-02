Стерлинг получил травму и может не сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил травму в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур». 25-летний игрок почувствовал мышечный дискомфорт и был заменён на 84-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва.

Как сообщает El Mundo Deportivo, повреждение может поставить под угрозу участие футболиста в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Степерь серьёзности травмы вингера станет известна после прохождения им медицинского обследования.

В текущем сезоне Стерлинг принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 26 февраля.