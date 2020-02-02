Стерлинг получил травму и может не сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил травму в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур». 25-летний игрок почувствовал мышечный дискомфорт и был заменён на 84-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва.
Как сообщает El Mundo Deportivo, повреждение может поставить под угрозу участие футболиста в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Степерь серьёзности травмы вингера станет известна после прохождения им медицинского обследования.
В текущем сезоне Стерлинг принял участие в 35 матчах на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 6 результативных передач.
Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 26 февраля.
Гвардиола — о поражении «Тоттенхэму»: как я могу критиковать свою команду за такую игру?
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
23:30
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
Партнерский контент