Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. Ему ассистировали Иан Хассин и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт на 63-й минуте. Дебютный гол в английской Премьер-лиге забил Стивен Бергвейн, которому ассистировал Лукас Моура. На 71-й минуте преимущество лондонского клуба увеличил Сон Хын Мин с передачи Тангая Н'Домбеле.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» можно посмотреть на «Чемпионате».
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (51) — на втором месте.
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