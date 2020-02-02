Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. Ему ассистировали Иан Хассин и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Дебютный гол в английской Премьер-лиге забил Стивен Бергвейн, которому ассистировал Лукас Моура. На 71-й минуте преимущество лондонского клуба увеличил Сон Хын Мин с передачи Тангая Н'Домбеле.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (51) — на втором месте.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020