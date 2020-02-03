Это'О: казалось, «Анжи» пойдёт по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Анжи» Самуэль Это'О прокомментировал сегодняшнее положение дел в махачкалинском клубе.

«Последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой… Читая это, я даже чувствую грусть. Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы — не на один-два года, а на десятилетия вперёд.

Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, «Анжи» пойдёт по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом… Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое", — приводят слова Это'О «Известия».