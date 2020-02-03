«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати

«Барселона» обыграла «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.

Победу сине-гранатовым принёс дубль вингера Ансу Фати. 17-летний футболист отметился забитыми мячами на 30-й и 31-й минутах. В обоих случаях он пробил голкиперу «Леванте» Айтору Фернандесу между ног. Две результативные передачи в матче на свой счёт записал капитан сине-гранатовых Лионель Месси. На второй компенсированной к основному времени матча минуте Рубен Рочина отыграл один мяч, но на больше времени у гостей уже не осталось.

«Барселона» набрала 46 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 13-м месте.