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«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати

«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
Футбол / Испания 0

«Барселона» обыграла «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.

Победу сине-гранатовым принёс дубль вингера Ансу Фати. 17-летний футболист отметился забитыми мячами на 30-й и 31-й минутах. В обоих случаях он пробил голкиперу «Леванте» Айтору Фернандесу между ног. Две результативные передачи в матче на свой счёт записал капитан сине-гранатовых Лионель Месси. На второй компенсированной к основному времени матча минуте Рубен Рочина отыграл один мяч, но на больше времени у гостей уже не осталось.

«Барселона» набрала 46 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 13-м месте.

Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Фати – 30'   2:0 Фати – 31'   2:1 Рочина – 90+2'
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