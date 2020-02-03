Гарай из-за травмы может не сыграть до конца сезона

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай повредил связки правого колена. Из-за этой травмы игрок может пропустить остаток сезона, сообщает Marca.
При этом неизвестно, когда именно 33-летний игрок сможет вернуться на поле, подробности травмы также не сообщаются. Повреждение аргентинец получил в матче 22-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Сельтой»(1:0), Гарай был заменён на 43-й минуте.
В текущем розыгрыше испанского первенства Гарай провёл за «Валенсию» 17 матчей, в которых получил две жёлтые карточки. Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России. Ранее Гарай также выступал за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
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