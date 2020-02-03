Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, пропускавший матч 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:1), решил не оставлять домашний матч россонери без своего внимания.
Как сообщает Sky Sport Italia, перед матчем Ибрагимович забронировал 28 мест в VIP-ложе «Сан-Сиро» и попросил натянуть на кресла футболки со своей фамилией и 21-м номером, под которым он выступает, чтобы все могли чувствовать его присутствие. Сам Златан не принимал участия в игре, из-за повышенной температуры.
Фото: sport.sky.it
«Милан», сыграв вничью с «Вероной» (1:1), набрал 32 очка и занимает 8-е место в чемпионате Италии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. В следующем туре красно-чёрные встретятся с «Интером», который в свою очередь на выезде обыграл «Удинезе» (2:0) и занимает 2-е место в Серии А.
Ибрагимович в нынешнем сезоне провёл за «Милан» 5 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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