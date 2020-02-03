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«Тамбов» арендует защитника «Сочи» Юрганова

«Тамбов» арендует защитника «Сочи» Юрганова
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», клуб Российской Премьер-Лиги «Тамбов» возьмёт в аренду 26-летнего защитника «Сочи» Игоря Юрганова.

Ранее Юрганов выступал в «Новокузнецке», «Иртыше», «Сибири», курском «Авангарде», «Волгаре» и питерском «Динамо».

В текущем сезоне за «Сочи» он принял участие в девяти матчах, в четырёх из которых выйдя на замену. Всего за карьеру он провёл 98 матчей, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи. Его контракт с «Сочи» рассчитан до июня 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в € 800 тыс.

«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее клуб информировал об уходе полузащитника Владислава Кулика в «Чайку» и подписании контракта с голкипером «Авангарда» Никитой Чагровым, о переходе которого «Чемпионат» сообщил первым.

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