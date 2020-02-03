«Ливерпуль» может поставить рекорд АПЛ, став чемпионом за 7 туров до окончания чемпионата

Клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль», лидирующий в чемпионате с 73 очками и имеющий 22-очковый отрыв от «Манчестер Сити», может стать чемпионом Англии за семь туров до окончания первенства, сообщает Gracenote в «Твиттере».
В топ-5 лиг Европы такое было лишь дважды: в сезоне-2015/2016, когда «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за 8 туров до конца, и в сезоне-2013/2014, когда «Бавария» стала чемпионом Германии за 7 туров до конца. В Англии с таким отрывом пока не выигрывал никто.
Если «Ливерпуль» будет и дальше идти с таким графиком результатов, то может стать чемпионом в 31-м туре английской Премьер-Лиги, в домашнем матче с «Кристал Пэлас», который состоится 21 марта.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Норвичем», занимающим последнее (20-е) место с 18 очками.
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