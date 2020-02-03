Экс-форвард сборной Словении: не знаю, узнал ли меня Акинфеев. Я-то его хорошо помню

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич, в настоящее время выступающий за австрийский клуб «Сваровски Тироль», высказался об игроках ЦСКА, игравших в национальной команде России в квалификации чемпионата мира – 2010 и встретившихся с ним в недавнем товарищеском матче.
«Узнал ли меня Акинфеев? Не знаю, надо у него спросить. На поле мы не общались. Я-то его хорошо помню, как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Кого ещё запомнил из российской сборной? Всех. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие? В Мариборе, кажется, играл один из них (Василий. – Прим. «Чемпионата»), но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Сколько ему было? Почти 39? Ничего себе! Что ни говори, отличная плеяда была у России.
Не стал бы придавать большого значения этому голу – забил и забил. Всё-таки товарищеский матч. Для нас это полезная проверка: у ЦСКА отличная, качественная команда. Мы хорошо сыграли (2:2. – Прим. «Чемпионата»), но это всего лишь предсезонка», — сказал Дедич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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