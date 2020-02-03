Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко извинился перед болельщиками и клубом за удаление в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2).
«Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити». Вина за поражение полностью лежит на мне, без сомнений. Это станет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем буду работать усерднее, чем обычно», — написал Зинченко в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Александр стал вторым украинцем, получившим красную карточку в матче английский Премьер-лиги.
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Его трансфер обошёлся «горожанам» в € 2 млн. В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На его счету один забитый мяч. Контракт игрока с чемпионом Англии рассчитан до лета 2024 года.
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