Тошич назвал три главных качества Путина

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», в интервью Sport24 ответил на вопросы про Россию.



Журналист: «Борщ или бургер?»

Тошич: «Борщ».



Журналист: «Любимый трек Ольги Бузовой?»

Тошич: «Уф! Не знаю треки Ольги Бузовой. Когда был в России, любил русскую музыку. Но сейчас не слушаю. А она что, певица?»



Журналист: «Три главных качества Владимира Путина?»

Тошич: «Не знаю, как это по-русски… Серьёзный, ответственный. И сильный».



Журналист: «Три главных места в Москве, кроме Красной площади?»

Тошич: «Арена ЦСКА», ресторан «Ботик Петра» и… Не знаю. Не могу вспомнить. Давно не был».



Журналист: «Опишешь вкус водки?»

Тошич: «Я алкоголь вообще не люблю. Водку пил только с соком, потому что мне не нравится».



Журналист: «Самое холодное место в России?»

Тошич: «В Перми играли в минус двадцать…»



Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время хавбек завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны.

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