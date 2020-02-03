Бергвейн: забить в дебютном матче за «Тоттенхэм» — мечта

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги (2:0)

«Это просто невероятно. Моя мечта стала реальностью, и я действительно счастлив быть здесь. В детстве мечтаешь и хочешь играть в Премьер-лиге, а забить в своём дебюте — это невероятно», — приводит слова Бергвейна Daily Mail.

Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Он забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. ПСВ располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги, набрав 36 очков в 20 турах.



«Тоттенхэм Хотспур» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.