Сульшер: «МЮ» не похож на команду Фергюсона, но мы имеем игроков с правильным менталитетом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нынешнем составе команды.
«У нас есть игроки, которые пройдут нашу школу и впитают тот менталитет, который я хочу построить в этой команде. Это и есть культура «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что мы не похожи на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, но у нас есть игроки с правильным менталитетом.
Для меня это тяжёлая работа, первые шаги. Невозможно остаться в этом клубе, если не отдашься команде полностью. Когда я пришёл, команда была не в порядке. Конечно, мы другая команда по сравнению с парнями сэра Алекса, которые выигрывали чемпионат Англии.
У этих игроков нет опыта больших побед, но это, безусловно, произойдёт в ближайшие несколько лет. Это то, ради чего мы работаем», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
- 3 февраля 2020
-
13:10
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
11:43
-
11:33
-
11:27
-
11:04
-
10:27
-
10:11
-
09:54
-
09:44
-
09:34
-
09:29
-
09:02
-
08:32
-
08:13
-
07:55
-
07:01
-
06:28
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
03:57
-
02:29
-
01:36
-
01:02
-
00:54
-
00:45
-
00:39
-
00:31
-
00:15
-
00:05
- 2 февраля 2020
-
23:44
-
23:43