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Сульшер: «МЮ» не похож на команду Фергюсона, но мы имеем игроков с правильным менталитетом

Сульшер: «МЮ» не похож на команду Фергюсона, но мы имеем игроков с правильным менталитетом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нынешнем составе команды.

«У нас есть игроки, которые пройдут нашу школу и впитают тот менталитет, который я хочу построить в этой команде. Это и есть культура «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что мы не похожи на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, но у нас есть игроки с правильным менталитетом.

Для меня это тяжёлая работа, первые шаги. Невозможно остаться в этом клубе, если не отдашься команде полностью. Когда я пришёл, команда была не в порядке. Конечно, мы другая команда по сравнению с парнями сэра Алекса, которые выигрывали чемпионат Англии.

У этих игроков нет опыта больших побед, но это, безусловно, произойдёт в ближайшие несколько лет. Это то, ради чего мы работаем», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

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