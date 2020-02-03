Моуринью устроил спектакль на бровке и рассмешил болельщиков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью развеселил болельщиков своим поведением во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

На 39-й минуте встречи «горожане» заработали пенальти. К точке подошёл полузащитник Илкай Гюндоган, однако вратарю Уго Льорису удалось отразить удар. Сыграть на подборе попытался нападающий Рахим Стерлинг. Он успел проткнуть мяч мимо голкипера и упал на газон, желая получить право на ещё один пенальти.

Главный арбитр после помощи VAR не стал назначать второй одиннадцатиметровый. Моуринью, услышав итоговый вердикт, рассмеялся и направился на скамейку запасных. Однако затем ассистент португальца вспомнил, что у Стерлинга уже есть жёлтая карточка, и сказал наставнику, что игрок должен быть удалён с поля за симуляцию. Жозе мгновенно переменился в настроении и помчался к резервному арбитру, после чего продолжил апеллировать уже к главному судье. Ролик с эмоциональным Моуринью уже набрал около 9 млн просмотров.

«Мы не заслуживаем такого тренера, как Жозе Моуринью», — написал один из болельщиков в социальной сети.



«Не могу перестать смеяться, посмотрите, как начал убегать от Моуринью резервный арбитр», — отметил другой фанат.



«Ни один тренер не делает футбол в Англии весёлым и серьёзно одновременно. Никогда не меняйся, Жозе», — говорится в другом сообщении.

«Тоттенхэм Хотспур» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.