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Л. Адриано готов рассмотреть запросы ЦСКА и «Зенита», но из клубов РПЛ выбрал бы «Спартак»

Л. Адриано готов рассмотреть запросы ЦСКА и «Зенит
Л. Адриано готов рассмотреть запросы ЦСКА и «Зенита», но из клубов РПЛ выбрал бы «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», поделился мыслями о возможном возвращении в Россию.

«Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но всё-таки если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан».

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