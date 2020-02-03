Луис Адриано объяснил, почему Педро Роша не заиграл в «Спартаке»
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», поделился мнением о неудаче форварда Педро Роши в стане красно-белых. В настоящее время игрок выступает в составе «Фламенго» на правах аренды.
«Просто в «Спартаке» тогда было много хороших игроков, опытных – Попов, Промес. И был Каррера, который говорил: «Подожди, подожди, я дам тебе времени побольше». Но не получилось. Педро Роша тоже хороший игрок», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Педро Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Трансфер обошёлся российскому клубу в € 12 млн. В составе красно-белых футболист стал бронзовым призёром национального чемпионата в сезоне-2017/2018.
«Клуб всех отдал. Это ошибка». Луис Адриано — о том, почему развалился «Спартак»
А также про Карреру, Кононова, Федуна и русскую жену.
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