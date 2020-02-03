В Бразилии футболист спровоцировал фаната, а затем ударил его ногой по голове. Видео
В Бразилии в матче 4-го тура чемпионата Катариненсе между «Фигейренсе» и «Аваи» (0:2) произошёл неприятный инцидент с участием болельщика.
В концовке встречи футболист гостей Бруно Силва, уходя с поля в связи с заменой, спровоцировал трибуны, показав руками счёт. Фанаты начали активно выражать недовольство поведением игрока, а одному из них удалось прорваться к скамейке запасных «Аваи». Болельщик начал кричать в сторону обидчика, однако другой игрок не позволил ему пройти дальше и с помощью подножки уложил на газон. Силва после этого внезапно ворвался в кадр и сильно ударил фаната ногой по голове, также задев одноклубника.
После инцидента болельщика увели с поля сотрудники правопорядка.
Видео доступно на «Чемпионате».
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