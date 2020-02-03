Болельщики «Луча» обратились к губернатору в связи с возможным банкротством клуба

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо, в котором болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В настоящее время игроки клуба из Владивостока не тренируются, команда не готовится к старту весенней части чемпионата. Долги по зарплате составляют пять месяцев.



«Уважаемый Олег Николаевич! Катастрофическое положение нашего любимого клуба вынуждает обратиться за помощью лично к вам. С тех пор как от нас отвернулся многолетний спонсор (ДЭК), «Луч» ведёт изнурительную и малоуспешную борьбу за выживание. Этот процесс продолжается больше пяти лет. С вашим приходом на должность губернатора Приморья появилась надежда на то, что мы выживем. Вопреки всему! Вы сумели привлечь новых спонсоров, встретились с командой, сообща наметили пути выхода из кризиса, запланировали строительство новой базы, передачу стадиона «Юность» в собственность клуба и другие долгожданные меры по улучшению инфраструктуры. Многим из нас показалось, что всё наладится и любимый клуб со временем вернёт себе место, достойное для столицы огромного дальневосточного региона, на карте футбольной России. Очень порадовало известие о готовности старых и новых спонсоров поддерживать наш «Луч» и в дальнейшем.



По неизвестным для нас причинам с некоторых пор стали появляться совсем иные новости. Имея очень даже неплохое финансирование, привлечённое при вашем активном участии, клуб не уменьшил, а, наоборот, умудрился увеличить общую сумму долга! По некоторым сведениям, сейчас ведётся активная деятельность, направленная на признание АФК «Луч» банкротом. Списать долг и забыть – данный путь кажется самым лёгким… Последствия банкротства, согласно декабрьским нововведениям РФС, будут просто убийственными. Клуб лишится собственного имени, а также потеряет право заявляться в профессиональные лиги в течение четырёх лет. Всем понятно, что это будет означать смерть нашего «Луча». Того «Луча», который обыгрывал абсолютно всех российских грандов, а некоторых – просто громил! Того «Луча», на который ходили и ходят поколения болельщиков! Потеряв имя, мы прервём связь времён и уже никогда не увидим на поле того «Луча» – нашего, родного…



Уважаемый Олег Николаевич! Нашему клубу скоро исполнится 62 года. Менялись руководство, спонсоры и краевые власти, а «Луч» даже в самые тяжёлые времена продолжал радовать свою «торсиду» выступлением в различных лигах нашей огромной страны. Нам некуда больше обратиться. Вы – наша последняя надежда. «Луч» – не только название команды в турнирной таблице ФНЛ. Это ещё и большая детская школа, несущая важную социальную миссию. Ради какой-то сиюминутной выгоды нельзя уничтожать проверенную временем и житейскими штормами структуру, в которой занимается сейчас более 300 детей, мечтающих биться за честь города и края на футбольных полях России! Мы верим в то, что вам как спортсмену и коренному приморцу судьба клуба как флагмана краевого спорта не может быть безразличной. Пожалуйста. Не дайте убить наш «Луч». С уважением и надеждой – болельщики ФК «ЛУЧ» (Владивосток)», — говорится в письме.