Моура: «Тоттенхэму» по силам попасть в топ-4, если не будет совершать глупые ошибки
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура уверен, что его клубу по силам завоевать место в четвёрке сильнейших по итогам текущего сезона Премьер-лиги.
«У нас стоит чёткая задача — попасть в топ-4 в конце сезона. Но нам необходимо действовать поступательно, шаг за шагом, матч за матчем. Мы должны выигрывать и не совершать глупых ошибок и потерь очков, как это было в некоторых предыдущих матчах.
Давайте думать о следующих матчах и двигаться, как я и сказал, шаг за шагом. Уверен, мы сможем финишировать в первой четвёрке и удачно завершить этот сезон», — приводит слова Моуры Evening Standard.
«Тоттенхэм Хотспур» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 25 турах подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков.
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