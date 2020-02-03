Гиггз: Фернандеш может стать обузой, если Сульшер не найдёт для него лучшую позицию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил надежду, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер сможет найти правильное применение хавбеку Бруну Фернандешу.



«Мы увидели проблески того, на что способен Бруну. Нужно немного поработать над тем, чтобы понять и определить его лучшую позицию на поле. Когда он стоит спиной к чужим воротам, не думаю, что это его лучшая позиция. Если он играет глубже, он может быть обузой. Так как Фернандеш разрывается между защитой и атакой.



Хочется видеть, как он атакует, будучи с мячом. Также заметно, что он может раздавать передачи и обладает отличным видением поля для длинных передач, когда играет глубже. Тогда ему нужно совершать больше рывков. Я думаю, что он и сам захочет найти идеальную позицию на поле. Он устал к концу матча, но его мастерство было видно на протяжении всей игры», — цитирует Гиггза Daily Mail.

Сульшер: «МЮ» не похож на команду Фергюсона, но мы имеем игроков с правильным менталитетом