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Мбаппе недоволен, что Тухель меняет его раньше других форвардов «ПСЖ»

Мбаппе недоволен, что Тухель меняет его раньше других форвардов «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил недовольство, что главный тренер команды Томас Тухель меняет игрока раньше остальных форвардов, сообщает Le Parisien.

По информации источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провёл встречу с Мбаппе и наставником команды для разрешения конфликтной ситуации.

Француз считает, что действия Тухеля не соответствуют позиции «ПСЖ». Клуб использует игрока для коммерческой деятельности, показывая важность его для клуба. Однако на поле, как утверждает сам футболист, к нему относятся так же, как и ко всем.

Мбаппе выражает недовольство, что его заменяют первым, в то время как форвард Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле. Поле Мбаппе покинул, когда «Пари Сен-Жермен» уже выигрывал со счётом 5:0. На счету нападающего один забитый мяч во встрече. Всего в текущем сезоне на клубном уровне игрок сыграл 25 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

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