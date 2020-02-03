Игроки «Ростова» подарили Карпину сумку. Тот пошутил, что ему намекают на уход из клуба

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на поздравления с днём рождения. Накануне, 2 февраля, специалисту исполнился 51 год.



«Хотел бы поблагодарить всех людей, которые поздравили. Было неимоверное количество поздравлений, пожеланий. Во всех соцсетях, у кого есть телефон – на телефон. Попытался всем ответить, никого не пропустить, ну а здесь хочу ещё раз поблагодарить всех, кто вспомнил об этом дне. Конечно же, поблагодарить наших футболистиков, которые тоже меня вчера поздравили и даже подарили вот такие подарочки модные. Louis Vuitton, все дела. Рюкзак вот такой, как они все ходят. У меня только один вопрос, я не очень понимаю. Две версии есть. Одна – они хотят, чтобы я стал таким модным, как они, хотя мне уже 51. Либо вторая версия – намёк на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, чего они хотят. Но это ладно, мы у них узнаем.



Ну и отметить, конечно же, Шуру Саплинова. Сап, ты вот долго думал, что сказать. И не нашёл ничего лучше, чем пожелать то, чего не пожелаешь злейшему врагу. Если бы у меня было больше таких футболистов, как ты, то я думаю, что до 51 года точно бы не дотянул. Поэтому повнимательнее со своими желаниями. Ты чего, смерти моей хочешь? Или хочешь, чтобы я отсюда свалил? Так что, Шур, давай-ка повнимательнее, тренируйся хорошо, и тогда, может быть, я доживу до 52. Хотя не факт. Ну а так – всем спасибо большое за подравления ещё раз, было очень приятно, что не забыли. Всем хорошего дня и хорошего настроения», — сказал Карпин в ролике на канале «Ростова» в YouTube.