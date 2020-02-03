Алли: Стерлинг — мой хороший друг, он бы не стал фолить намеренно

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал эпизод с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

«У меня не было такого вида, как у арбитров или VAR, чтобы принять какое-либо решение. Они не дали красную карточку, поэтому я мало что могу сделать в такой стиуации.

Мы с Рахимом немного поболтали об этом. Он был не в лучшем настроении, потому что «Манчестер Сити» проиграл. Он мой хороший друг, и я знаю, что он никогда бы не сделал этого намеренно. Это футбол, и такие вещи случаются. Поэтому ничего особенного, он же не такой игрок», — приводит слова Алли Sky Sports.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм Хотспур» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.



