Алли: Стерлинг — мой хороший друг, он бы не стал фолить намеренно

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал эпизод с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
«У меня не было такого вида, как у арбитров или VAR, чтобы принять какое-либо решение. Они не дали красную карточку, поэтому я мало что могу сделать в такой стиуации.
Мы с Рахимом немного поболтали об этом. Он был не в лучшем настроении, потому что «Манчестер Сити» проиграл. Он мой хороший друг, и я знаю, что он никогда бы не сделал этого намеренно. Это футбол, и такие вещи случаются. Поэтому ничего особенного, он же не такой игрок», — приводит слова Алли Sky Sports.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Тоттенхэм Хотспур» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.
- 3 февраля 2020
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