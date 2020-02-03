Тошич: очень тяжело представить ЦСКА без Гинера

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, высказался о возможном уходе президента московского клуба Евгения Гинера.



«Могу ли представитль ЦСКА без Гинера? Очень тяжело, потому что он уже 20 лет руководит клубом— и делает это очень успешно. Столько трофеев выиграли… Мне, как и, думаю, каждому болельщику ЦСКА, этого не хотелось бы, но никогда не знаешь, что произойдёт.



Это человек, который всегда поддерживает команду. Никогда не было конфликтов ни с одним игроком. Всё в клубе работает как механизм, всё делается по плану. Он выполняет обещание, как и генеральный директор с главным тренером», — приводятся слова Тошича на сайте телеканала «Матч».



Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время хавбек завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны.

«Я не собираюсь выгонять Гончаренко». Гинер дал большое интервью Отстранённый от футбола президент ЦСКА — о продаже клуба, Чалове, помощи Усманова и многом другом.