А. Сигурдссон: нравилось, как Аршавин играл в «Арсенале». Фантастический был футболист

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о бывшем футболисте лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.
«В декабре мне повезло побывать на игре «Манчестер Сити» — «Арсенал — встречался в Англии с агентом и семьёй. Лишний раз убедился, что английская лига – лучшая в мире. Когда видишь эти скорости, комбинации, и самому хочется достигнуть такого уровня.
У нас все в семье болели за разные клубы АПЛ. До драк, естественно, не доходило, но подкалывали друг друга постоянно. Я с детства симпатизировал «Арсеналу». Мой дядя был ярым фанатом этой команды, а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.
Хорошо помню Аршавина в «Арсенале». Мне нравилось, как он играл. Фантастический был футболист.
Наверное, у нас есть что-то общее. Отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле плюс-минус одинаковые», — сказал Сигурдссон в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Арном Сигурдссоном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 3 февраля 2020
-
16:15
-
16:09
-
16:02
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:47
-
14:46
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:49
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
11:43
-
11:33
-
11:27
-
11:04
-
10:27
-
10:11
-
09:54
-
09:44
-
09:34
-
09:29
-
09:02
-
08:32