А. Сигурдссон: нравилось, как Аршавин играл в «Арсенале». Фантастический был футболист

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о бывшем футболисте лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.



«В декабре мне повезло побывать на игре «Манчестер Сити» — «Арсенал — встречался в Англии с агентом и семьёй. Лишний раз убедился, что английская лига – лучшая в мире. Когда видишь эти скорости, комбинации, и самому хочется достигнуть такого уровня.



У нас все в семье болели за разные клубы АПЛ. До драк, естественно, не доходило, но подкалывали друг друга постоянно. Я с детства симпатизировал «Арсеналу». Мой дядя был ярым фанатом этой команды, а я много времени с ним проводил. Ну и проникся, видимо.



Хорошо помню Аршавина в «Арсенале». Мне нравилось, как он играл. Фантастический был футболист.



Наверное, у нас есть что-то общее. Отдалённое сходство присутствует. Комплекция, функции на поле плюс-минус одинаковые», — сказал Сигурдссон в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полное интервью с Арном Сигурдссоном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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