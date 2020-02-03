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Первый канал, ВГТРК и «Матч» покажут Евро-2020 в равном объёме

Первый канал, ВГТРК и «Матч» покажут Евро-2020 в равном объёме
Футбол / Евро-2020 0

Владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко рассказал, как будут распределяться между каналами трансляции предстоящего чемпионата Европы.

«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объёме», — приводит слова Макаренко ТАСС.

Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.

Сборная России в ходе квалификационного раунда сумела досрочно гарантировать себе место финальной стадии чемпионата Европы. Команда финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив лишь Бельгии. На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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