Первый канал, ВГТРК и «Матч» покажут Евро-2020 в равном объёме

Владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко рассказал, как будут распределяться между каналами трансляции предстоящего чемпионата Европы.
«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объёме», — приводит слова Макаренко ТАСС.
Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.
Сборная России в ходе квалификационного раунда сумела досрочно гарантировать себе место финальной стадии чемпионата Европы. Команда финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив лишь Бельгии. На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 3 февраля 2020
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